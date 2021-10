Versicherung: GDV will Hochwasser-Policen für Hauseigentümer obligatorisch machen

Diese Quote soll so schnell wie möglich deutlich steigen. „Wir können es nicht hinnehmen, dass jedem zweiten Haus der Versicherungsschutz gegen Klimaschäden fehlt“, sagte Asmussen. Daher soll er nicht nur automatisch in neu abgeschlossenen Policen enthalten sein, der GDV will auch bestehende Gebäude-Versicherungen entsprechend ergänzen. Nach Schätzungen von Verbraucherschützern dürfte das die meisten Hausbesitzer etwa 100 Euro im Jahr zusätzlich kosten.