Versicherungen Allianz Leben hält Verzinsung von Lebensversicherungen stabil

Bei der Anlage der Kundengelder setzt die Allianz Leben auf Nachhaltigkeit. „Wir haben uns vorgenommen, den CO2-Ausstoß unserer Investments in Aktien, Unternehmensanleihen und Immobilien in den nächsten drei bis vier Jahren um ein Viertel zu senken. Dabei begleiten und beraten wir die Unternehmen, in die wir investieren“, sagte Priebe. Rendite und Nachhaltigkeit seien keine Gegensätze. „Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Wer künftig Rendite erzielen will, wird beispielsweise kaum in Kohle investieren.“