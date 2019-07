Versicherungen: Generali kauft portugiesischen Versicherer Tranquilidade

MailandDie italienische Generali übernimmt den zweitgrößten portugiesischen Versicherer Tranquilidade. Italiens Nummer eins zahlt 600 Millionen Euro für die Seguradoras Unidas, die unter dem Markennamen Tranquilidade auftritt, und den Gesundheits-Dienstleister AdvanceCare, wie Generali am Donnerstag in Triest mitteilte. Tranquilidade gehörte bisher dem US-Finanzinvestor Apollo, der den Versicherer 2015 für 200 Millionen Euro aus der in Schieflage geratenen Banco Espirito Santo herausgelöst hatte. Das Unternehmen kommt in der Schaden- und Unfall-Sparte auf einen Marktanteil von 15,5 Prozent; größer ist nur Fidelidade, die dem chinesischen Investor Fosun gehört.