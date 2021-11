Versicherungs-Start-ups: Bafin-Versicherungsaufseher warnt vor „Hype“ um Insurtechs

Der oberste deutsche Versicherungsaufseher Frank Grund wundert sich über die millionenschweren Finanzspritzen für sogenannte „Insurtechs“. „Es ist ein klein wenig verwunderlich, dass Leute so viel Geld investieren“, sagte Grund auf der Reuters-Konferenz „Future of Insurance Europe“ am Freitag. Den Insurtechs sei es bisher zwar nicht gelungen, die Versicherungswirtschaft zu revolutionieren, sie hätten aber immerhin mehr „Agilität“ in die Branche gebracht, in der viele Unternehmen mit veralteter Technik kämpfen.