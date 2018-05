Versicherungsbranche: Steigende Marktzinsen machen Lebensversicherer krisenfester

Versicherer aller Sparten in Europa müssen die Öffentlichkeit seit 2017 einmal im Jahr darüber informieren, ob sie Extremereignissen wie massiven Kursturbulenzen an den Kapitalmärkten oder dramatischen Naturkatastrophen gewachsen sind. Aufschluss über die Lage des Versicherers in solchen Stresssituationen gibt unter anderem die Solvenzquote. Ein Wert von unter 100 gilt als kritisch und würde in Deutschland die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan rufen.