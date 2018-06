Versicherungsbranche: Zurich bleibt bei kleineren Zukäufen

ZürichDer Versicherungskonzern Zurich will sich weiter auf ergänzende Zukäufe konzentrieren. „Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, dann haben wenig große Transaktionen bei Versicherungen gehalten, was sie den Investoren versprochen haben“, sagte Zurich-Finanzchef Georges Quinn am Mittwoch in einem Interview mit CNBC.