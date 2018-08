Versicherungskonzern: Allianz ernennt neuen Chef für europäisches Direktgeschäft

Die Allianz will das europäische Direktgeschäft – also den Verkauf von Versicherungen über Internet und Telefon – in einer Plattform bündeln, die Schlatmann künftig als CEO leiten wird. Dazu gehören die Direktversicherer in Deutschland (AllSecur DE), den Niederlanden (AllSecur NL), Italien (Genialloyd) und Spanien (Fenix Directo). Die genannten Gesellschaften erzielten zuletzt Prämieneinnahmen von mehr als 1,2 Milliarden Euro, hauptsächlich in der Kfz-Versicherung.