Versicherungskonzern: Allianz steigert Ergebnis um 45 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro

Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal sogar um 83 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Dabei sank der Gesamtumsatz aus Versicherungsbeiträgen und Fondsgebühren um 2,6 Prozent auf 41,4 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Konsolidierungs-Effekte wäre er stabil geblieben. Weniger Einnahmen verzeichnete die Allianz in der Sach-Sparte vor allem in der Reiseversicherung (Allianz Partners), in Deutschland und in Großbritannien. Eine auf 93,0 (Vorjahr: 97,8) Prozent deutlich gesunkene Schaden-Kosten-Quote sorgte aber für einen kräftigen Gewinnanstieg.