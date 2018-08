Versicherungskonzern: American International Group verdient weniger im Quartal

New YorkDer Versicherungskonzern American International Group (AIG) hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Überschuss fiel in den drei Monaten um 17 Prozent auf 937 Millionen Dollar, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor allem im Schadenversicherungsgeschäft musste AIG Einbußen hinnehmen. Zudem machte ein Restrukturierungsaufwand von 200 Millionen Dollar dem Unternehmen zu schaffen. Nachbörslich gab die AIG-Aktie fast sechs Prozent nach.