Versicherungskonzern Generali verhandelt über Kauf von Credit-Agricole-Tochter

Der italienische Versicherer Generali will der französischen Großbank Credit Agricole deren Versicherungsgeschäft mit Kunden aus dem Gesundheitssektor abkaufen. Die Verhandlungen drehten sich um die Sparte La Médicale und einen Vertragsbestand der Credit-Agricole-Tochter Predica, teilten beide Seiten am Mittwochabend in Mailand und Paris mit.