Versicherungskonzern: Generali will bis 2024 bis zu 6,1 Milliarden Euro ausschütten

Der italienische Versicherungskonzern Generali will in den nächsten drei Jahren bis zu 6,1 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Der unter Druck zweier Großaktionäre stehende Vorstandschef Philippe Donnet versprach am Dienstag bei der Vorstellung der Strategie für die nächsten Jahre 5,2 bis 5,6 Milliarden Euro an Dividenden. Dazu soll ein Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro kommen – der erste seit 15 Jahren.