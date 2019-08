Versicherungskonzern: Talanx hebt Gewinnprognose wegen Sonderertrag leicht an

München Der Versicherungskonzern Talanx wird für das laufende Jahr optimistischer. Das Unternehmen peilt nun einen Nettogewinn von mehr als 900 (Vorjahr: 703) Millionen Euro an, wie Talanx am Montag in Hannover mitteilte. Bisher hatte der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Grund für die Anhebung ist ein Sonderertrag von rund 50 Millionen Euro: Bei der Übernahme der Generali Leben durch den Lebensversicherungs-Abwickler Viridium seien stille Reserven in dieser Höhe aufgelöst worden. Die Talanx-Tochter Hannover Rück ist mit 20 Prozent an Viridium beteiligt.