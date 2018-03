Versicherungskonzern: W&W erhöht die Dividende und erwartet Gewinnrückgang für 2018

KornwestheimDer Bauspar- und Versicherungskonzern W&W hat sein Ziel im vergangenen Jahr übertroffen und erhöht die Dividende. Der Jahresüberschuss sei um zehn Prozent auf 258 Millionen Euro gestiegen, teilte Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Mittwoch in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Zuletzt hatte das Unternehmen „deutlich mehr“ als 235 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Dividende soll auf 65 (2016: 60) Cent je Aktie steigen.