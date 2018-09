Versicherungskonzern Zurich Insurance steigt bei indonesischem Versicherer ein

27. September 2018 , aktualisiert 27. September 2018, 07:57 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In einem Millionen-Deal beteiligt sich Zurich Insurance an einem indonesischen Versicherer. Die Schweizer bauen damit ihr Geschäft in Wachstumsmärkten weiter aus.