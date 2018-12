 Versicherungskonzern: Zurich verkauft Versicherungs-Altbestand

ZürichDer Versicherungskonzern Zurich trennt sich von einem Versicherungsportfolio in Großbritannien. Zurich übertrage einen Altbestand aus Arbeitgeberhaftpflicht-Versicherungen mit Bruttoverbindlichkeiten von zwei Milliarden Dollar an die Gesellschaft Catalina, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Transaktion werde sich im laufenden vierten Quartal leicht negativ auf den Betriebsgewinn von Zurich auswirken.