Versicherungsschäden: Swiss Re: Katastrophen kosten Versicherer 112 Milliarden Dollar

Mit 105 Milliarden Dollar entfällt das Gros der versicherten Schäden auf Naturkatastrophen. Am teuersten war der Wirbelsturm „Ida“, der Ende August und Anfang September an der US-Ostküste verheerende Schäden anrichtete und alleine mit bis zu 32 Milliarden Dollar zu Buche schlägt. Die Flutkatastrophe in Deutschland und den benachbarten Ländern kostet die Versicherer bis zu 13 Milliarden Dollar.