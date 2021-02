Verstaatlichtes Geldhaus: Spanien lässt sich für Verkauf von Bankia-Beteiligung mehr Zeit

Nach der 22,4 Milliarden Euro schweren Rettung hält der Staat aktuell noch 61,8 Prozent an dem Geldhaus. Nach der Übernahme von Bankia durch die ebenfalls spanische Caixabank, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll, besitzt der Staat voraussichtlich 16,1 Prozent an dem fusionierten Geldhaus. Die spanischen Banken belasten wie ihre Konkurrenten die Folgen der Coronakrise und der niedrigen Zinsen, der Aktienkurs von Bankia fiel 2020 um 24 Prozent.