Verweis auf Bankgeheimnis: Deutsche Bank verweigert US-Senatoren Auskunft zu Trump-Geschäften

Die Deutsche Bank hat unter Verweis auf das Bankgeheimnis vier demokratischen US-Senatoren eine Antwort auf Fragen zu ihren Geschäftsbeziehungen mit US-Präsident Donald Trump verweigert. „Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass die Deutsche Bank die rechtlichen und vertraglichen Grenzen respektieren muss, die im Hinblick auf solche vertraulichen Informationen bestehen", schrieb die Anwaltskanzlei der Bank, Akin Gump, in einem Reuters am Samstag vorliegenden Brief.