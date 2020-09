Video-Plattform: Bytedance will wohl Mehrheitsanteil an Tiktok behalten

Der chinesische Technologiekonzern Bytedance will Insidern zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an seiner Kurzvideoplattform Tiktok behalten. Der Hauptsitz des globalen Tiktok-Geschäfts solle in die USA verlagert werden, sagten mit den Plänen vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Auch die „Financial Times“ berichtet darüber.