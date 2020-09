Videokonferenz-Anbieter Zoom sieht kein Ende der Nachfrage

Zoom war ursprünglich als Anwendung für Unternehmen gedacht. In der Coronakrise stieg aber nicht nur der Einsatz im Homeoffice, sondern auch die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildungsangebote. Im April gab es in der Spitze bis zu 300 Millionen Teilnahmen an Videokonferenzen täglich – im Vergleich zu 10 Millionen im Dezember. Experten deckten mehrere Sicherheitsschwachstellen auf, die von der Firma geschlossen wurden.



Erst Anfang vergangener Woche kam es zu einer größeren Störung bei Zoom. Einige Nutzer hätten keine Videokonferenzen starten oder sich in sie einwählen können, räumte Zoom auf seiner Website ein. Während es im Netz viele Nutzer-Beschwerden gab, blieb das genaue Ausmaß der Ausfälle unklar. Zoom entschuldigte sich und betonte, dass nach Korrekturen im Cloud-Dienst des Unternehmens die Dienste wieder normal laufen sollten.



