Videokonferenzen Auch Gratis-Nutzer von Zoom bekommen nun Komplett-Verschlüsselung

Zoom war eigentlich für Unternehmen gedacht. In der Coronakrise stieg aber nicht nur der Einsatz im Homeoffice, sondern auch die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung. Im April gab es in der Spitze bis zu 300 Millionen Teilnahmen an Videokonferenzen täglich - im Vergleich zu 10 Millionen noch im Dezember.