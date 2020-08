Videokonferenzen Wie ein deutscher Anbieter die Ausfälle von Zoom & Co. vermeiden will

Aufgrund der P2P-Technologie sind Videokonferenzen in vOffice derzeit auf fünf Teilnehmer beschränkt; in einer nächsten Ausbaustufe sollen 20 Nutzer gleichzeitig möglich sein. Für größere Gruppen arbeitet RA Micro zudem an einem zentralisierten Dienst ähnlich wie Zoom & Co. „Der ist dann nicht mehr ganz so sicher“, räumt Czwalina ein. „Wir glauben aber, dass Sicherheit bei der Kommunikation mit mehr als 20 Menschen gleichzeitig auch nicht mehr ganz so wichtig ist.“