Videoplattform: Youtube kann bei Urheberrechtsverletzungen schadenersatzpflichtig sein

Der BGH traf in den sieben ihm vorliegenden Fällen aber keine endgültige Entscheidung über die Haftung von Youtube beziehungsweise Upload, weil noch Feststellungen fehlen. Alle sieben Verfahren wurden an die Vorinstanzen zurückverwiesen. Damit geht der seit Jahren andauernde Streit in eine neue Runde: Das Oberlandesgericht Hamburg und das Oberlandesgericht München müssen die Schadenersatz- und Auskunftsansprüche nun unter den vom BGH aufgestellten Maßstäben neu prüfen.