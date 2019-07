Videospiel-Konzern: Nintendo verlagert Produktion zum Teil von China nach Vietnam

TokioMitten im Handelsstreit zwischen China und den USA will der japanische Konzern Nintendo die Produktion seiner Spielekonsole Switch teilweise von der Volksrepublik nach Vietnam verlagern. Ziel sei, Produktionsstandorte und damit Risiken zu streuen, erläuterte eine Konzernsprecherin am Dienstag. Mit möglichen Zollerhöhungen durch Washington auf aus China in die USA eingeführte Produkte habe der für den Sommer geplante Schritt nichts zu tun, fügte sie hinzu.