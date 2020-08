Vienna Insurance Group: Wiener Versicherer kündigt nach Abschreibungen Gewinnrückgang an

Der Versicherer Vienna Insurance Group kündigt aufgrund von millionenschweren Firmenwertabschreibungen in Osteuropa für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang an. Vor Steuern sei mit einem Gewinn von rund 200 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Wiener Unternehmen am Montag mit. Gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres ist das ein Rückgang von rund 22 Prozent.