Vienna Insurance Group: Wiener Versicherer will die Krise 2021 hinter sich lassen

„Es ist ein großer, wichtiger Schritt, die führende Position in Osteuropa nachhaltig zu festigen“, sagte Stadler. Die Synergieeffekte erwartet sie mit 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Mit dem Abschluss des Geschäfts rechnet die Managerin am Anfang des zweiten Halbjahres. Für den Konzern bedeutet der Zukauf einen Wachstumssprung. Daten von 2019 zufolge holt sich VIG damit rund 600 Millionen Euro Versicherungsprämien, ein Pensionskassenvolumen von rund fünf Milliarden Euro sowie rund 4,5 Millionen neue Kunden an Bord.