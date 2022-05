Vier Blickwinkel auf den Krieg „Die Vermutung liegt nahe, dass Putin durch die Hand seiner engsten Vertrauten stirbt“

Das Engagement des Westens in der Ukraine hingegen wird von den Wahlzyklen in den wichtigsten Ländern beeinflusst werden. Was passiert hinsichtlich Amerikas Einsatz in der Ukraine nach den Zwischenwahlen im November 2022, wenn die Republikaner womöglich die Kontrolle über den Kongress übernehmen? Oder nach den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024, sollte es der offen Putin-freundliche Donald Trump wieder ins Amt schaffen? Einstweilen kämpft die Ukraine in einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen Konflikt für den westlichen Traum von Demokratie. Der Westen wird diesen Krieg nicht gewinnen, wenn er keinen Weg findet, seine Unterstützung für die Demokratie im In- und Ausland auf Dauer sicherzustellen.