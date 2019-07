Virgin Galactic: Branson: Nur noch wenige Tests bis zum ersten Touristenflug ins All

Cape CanaveralDer Milliardär Richard Branson will bald an Bord eines privaten Raumschiffs zum ersten Touristenflug ins All starten. Bis es soweit sei, seien nur noch einige wenige Testflüge nötig, sagte der britische Unternehmer im Nasa-Raumfahrtzentrum Kennedy Space Center, wo er am Donnerstag seinen 69. Geburtstag beging.