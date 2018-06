Visa-Konkurrent: Mastercard ändert nach Kritik Spendenaktion mit Neymar und Messi

„Wir wollen nicht, dass die Fans, die Spieler oder irgendjemand das schwere Hungerproblem in Lateinamerika und der Karibik aus dem Blick verliert“, teilte Mastercard am Montag mit. Nun will das Unternehmen unabhängig von der Anzahl der Tore eine Million Mahlzeiten im laufenden Jahr spenden – zusätzlich zu den bereits verteilten 400.000 Essen.