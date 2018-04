Vitali Klitschko: Der Kämpfer

Im kommenden Jahr wird in der Ukraine ein neuer Präsident gewählt. Ob er gegen den amtierenden Präsidenten Poroschenko antreten werde, will er noch nicht beantworten. Bevor er nach einem noch höheren politischen Amt strebe, wolle er erst das zu Ende bringen, was er den Menschen in Kiew versprochen habe: Eine bessere Infrastruktur, neue Kindergärten und Schulen sowie neue Arbeitsplätze. Er ist der alte Kämpfer geblieben. Man müsse sich, so sagt er, immer ein Ziel setzen und dann mit Willen und Charakterstärke dafür kämpfen.