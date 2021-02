Vodafone-Tochter: Funkmasten-Anbieter Vantage Towers will bis Ende März an die Börse

Die Vodafone-Tochter Vantage Towers will vor Ende März ihr Börsendebüt auf dem Börsenparkett geben. Geplant sei, einen beachtlichen Minderheitsanteil an die Börse zu bringen, teilte das erst im vergangenen Jahr formierte Funkmasten-Geschäft am Mittwoch mit, das seine Pläne damit offiziell machte. Die Stimmung für Börsengänge ist aktuell so gut wie lange nicht. Anfang Februar debütierte der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 und wurde mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet. Insidern zufolge dürfte die Neuemission von Vantage Towers größer ausfallen.