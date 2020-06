„Volcker Rule“ US-Finanzaufsicht lässt die Banken von der Leine

Freude an der Wall Street: Die US-Behörden haben die im Zuge der Finanzkrise beschlossene „Volcker Rule“ gelockert, so dass Banken wieder stärker zocken dürfen. Die am Donnerstag beschlossene Änderung relativiert unter anderem ein Verbot für Geldhäuser, in Private-Equity- oder Hedgefonds zu investieren. Das teilten die Börsenaufsicht SEC und vier weitere US-Behörden mit.