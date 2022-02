Volksbank Rechtsstreit um Kontogebühren geht in neue Runde

Der Rechtsstreit zwischen der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und einer Volksbank um das Erstatten von Kontogebühren geht in eine neue Runde. Wie der Experte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale am Montag in Stuttgart mitteilte, habe seine Organisation bereits in der vergangenen Woche Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Stuttgart eingelegt (Aktenzeichen: 2 U 34/22).