Von Alphatieren und übergroßen Egos: Wie man sechs Jahre lang bezahlten Urlaub machen kann

Je mehr Probleme dort gelöst werden, wo sie entstehen (und wo häufig auch das meiste Know-how zu ihrer Lösung vorhanden ist), umso besser. Denken Sie an den "Verantwortungssog", von dem wir im dritten Kapitel berichteten: Durch das Übertragen ambitionierter Aufgaben an leitende Mitarbeiter, die dadurch ihrerseits Verantwortung an ihre Mitarbeiter abgeben mussten, stieß ein CEO eine Kaskade der Eigenverantwortung im Unternehmen an. Vom einzelnen Manager erfordert das mehr Mut zum Loslassen und die Schaffung eines Umfelds, in dem Fehler passieren dürfen.