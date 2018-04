Von Robotik bis Blockchain: Diese 7 Trends bestimmen die Hannover Messe 2018

Robotik Auf der Hannover Messe wuchten sie Autos in die Höhe und schenken Weißbier ein: Roboter sind traditionell ein Hingucker in den Messehallen. Die Absatzzahlen boomen. Im vergangenen Jahr dürften sie laut Branchenverband IFR um 18 Prozent auf 346.000 verkaufte Roboter gestiegen sein. Vor allem die kleinen, sensiblen kollaborativen Roboter sind derzeit auf dem Vormarsch.

3D-Druck Die Industriekonzerne sprechen lieber von additiver Fertigung. Doch fest steht, dass sich der 3D-Druck in immer mehr Branchen durchsetzt. Anfangs wurden vor allem einzelne Prototypen gedruckt. Doch inzwischen setzt sich das Verfahren auch in der Massenfertigung durch.

IoT-Plattformen

Big Data ist auch in der Industrie das große Thema. Die Maschinen sollen ihre Daten in die Cloud senden. Analysen ermöglichen so eine Optimierung des Betriebs und neue Geschäftsmodelle. Derzeit gibt es etwa zwei Dutzend Internet-der-Dinge-Plattformen, doch Experten erwarten eine Konsolidierung. Siemens hofft, mit Mindsphere eine Art Quasi-Standard zu werden.

Blockchain

Dass sich die Blockchain nicht nur zum Schürfen digitaler Währungen eignet, haben erst die Finanzdienstleister erkannt – und jetzt die Industrieunternehmen. Die Technologie ermöglicht es ihnen, jeden Produktions- und Lieferschritt fälschungssicher zu dokumentieren. Auch „Smart Contracts“ lassen sich per Blockchain schließen. Dabei werden beispielsweise Rechnungen parallel zur Lieferung in Teilschritten beglichen. Noch steckt die industrielle Anwendung der Blockchain in ihren Anfängen – doch Großkonzerne wie Shell, der zuletzt das Londoner Unternehmen Applied Blockchain gekauft hat, setzen große Hoffnungen in die Technologie.

Die intelligente Fabrik Künstliche Intelligenz ist in der IT-Branche das Thema schlechthin – und auch in der Industrie gewinnt es an Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben die Unternehmen ihre Produktionsstraßen und Fabriken vernetzt, nun gilt es, aus den Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen – etwa mithilfe des maschinellen Lernens. Nach einer Studie der Boston Consulting Group wollen 90 Prozent der Industriemanager in den nächsten drei Jahren künstliche Intelligenz einsetzen. Fast 70 Prozent geben allerdings auch an, dass ihren Firmen die Kompetenzen fehlen, um das schnell hinzubekommen. In diese Lücke wollen IT-Unternehmen stoßen, die auf der Hannover Messe zahlreich ausstellen.

IT-Sicherheit Gefürchtet und doch unterschätzt: Viele Maschinenbauer wissen um die Gefahr durch Cyberattacken, tun aber zu wenig dagegen. Das zumindest legt eine Umfrage des Branchenverbands VDMA nahe. So arbeiten viele Unternehmen mit einem veralteten Schutz, oft ist auch die Zuständigkeit für IT-Sicherheit nicht klar geregelt. Und eine Versicherung gegen Cyberschäden haben nur 12 Prozent der Firmen. Die Aussteller gehen das Problem von unterschiedlichen Seiten aus an. Die Deutsche Telekom etwa wird einen Marktplatz für den sicheren Austausch von Daten vorstellen, „Telekom Data Intelligence Hub“ genannt. Mehrere Fraunhofer-Institute sind wieder mit dem „Industrial Data Space“ auf der Messe, wo es ebenfalls um sicheren Datenaustausch geht.