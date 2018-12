 Vor Brexit: Britische Firmen fahren Produktion zurück – Handelsdefizit größer als angenommen

LondonWenige Monate vor dem EU-Ausstieg fahren die Firmen in Großbritannien ihre Produktion zurück. Im Oktober sank der Ausstoß im Verarbeitenden Gewerbe um 0,6 Prozent, wie aus den am Montag vorgelegten Daten des Statistikamts ONS hervorgeht. Dies ist der stärkste Rückgang seit Mai. In der Industrie wurde die Fertigung sogar um 0,9 Prozent heruntergeschraubt.