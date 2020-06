Vor der Hauptversammlung: Großaktionär Mediaset fordert Wachstumsstrategie von Pro Sieben

Der Versuch, sowohl eine TV-Sparte als auch Portale wie die Verbraucherplattform Verivox oder das Dating-Portal Parship zu betreiben, habe dazu geführt, „dass die Sender gelitten und Marktanteile an RTL verloren haben“. Das Pro Sieben-Management sei „jetzt in der Pflicht, den Aktionären eine Wachstumsstrategie vorzulegen, im Moment sehe ich die nicht“, mahnte Giordani. Alles, was zuletzt vorgelegt worden sei, „führt nur dazu, dass das Unternehmen schrumpft“.