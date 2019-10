Vor geplanter Übernahme: Commerzbank-Tochter Comdirect hebt Prognose an

Kurz vor der geplanten Übernahme durch die Commerzbank schraubt die Comdirect ihre Prognose nach oben. Die Commerzbank-Tochter rechnet nun für 2018 mit einem Gewinn vor Steuern von 185 Millionen Euro, wie die Online-Bank am Dienstag mitteilte. Bisher hatte sie 170 Millionen in Aussicht gestellt. Nach neun Monaten hat die Comdirect bereits einen Gewinn vor Steuern von rund 175 Millionen Euro in der Tasche. Dazu trug neben dem operativen Geschäft auch der Verkauf der Tochter eBase bei. Im fortgesetzten Geschäft habe die Comdirect dank höherer Erträge und gesunkener Kosten vor Steuern rund 30 Millionen Euro verdient.