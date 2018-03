Vorbereitungen: Deutsche-Bank-Chef Cryan fürchtet „harten“ Brexit

Geführt werden Scheidungsverhandlungen mit London auf Seite der EU von der Kommission. Deren Chefunterhändler Michel Barnier hatte Großbritannien jüngst wegen unrealistischer Forderungen vor einem Aus der Verhandlungen über eine Übergangsphase nach dem für Ende März 2019 geplanten Brexit gewarnt. In dieser Zeit will Großbritannien bis Ende 2020 vorübergehend noch Zugang zum EU-Markt haben. Somit könnte das Vereinigte Königreich noch Teil der Zollunion und des EU-Binnenmarktes bleiben, in dem 500 Millionen Menschen leben. Mittlerweile fordert die Regierung von Theresa May aber eine unbegrenzte Übergangsphase, wie aus einem britischen Dokument hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.