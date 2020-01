Vorläufige Zahlen: Aareal Bank baut Kreditrisiken ab – IT-Tochter soll im Konzern bleiben

Die Aareal Bank hat ihre Kreditrisiken im vergangenen Jahr reduziert und die Ergebnisprognose für 2019 bestätigt. Das Volumen an notleidenden Krediten sei nach vorläufigen Zahlen per Ende Dezember im Vergleich zur Jahresmitte um 40 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gefallen, teilte das in Wiesbaden ansässige Institut am Montag mit.