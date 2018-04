Vorstands- und Präsidiumsmitglied: Deutsche-Bank-Chef Sewing in Spitze des Lobbyverbands BdB gewählt

BerlinDer neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing löst seinen Vorgänger John Cryan nun auch in Vorstand und Präsidium des Lobbyverbandes BdB ab. Sewing sei in beide Gremien gewählt worden, teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Montag in Berlin mit. Zu dem dreiköpfigen Präsidium gehören BdB-Präsident Hans-Walter Peters von der Hamburger Privatbank Berenberg damit als Stellvertreter Sewing und Thomas A. Lange, Chef der National-Bank aus Essen.