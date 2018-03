Vorstandsmitglied tritt zurück: Durch Dombrets Abgang verliert die Bundesbank ein wichtiges Sprachrohr

In seiner achtjährigen Amtszeit war Dombret zunächst am Aufbau des Bereichs Finanzstabilität beteiligt. Als Sabine Lautenschläger 2014 aus dem Bundesbank-Vorstand zur Europäischen Zentralbank (EZB) wechselte, übernahm er von ihr die Bankenaufsicht. In dieser Funktion begleitete er den Übergang der großen deutschen Banken unter die Aufsicht der EZB. Dombret absolvierte ein Reisepensum wie ein Außenminister und vertrat die Bundesbank oft auf internationaler Bühne.