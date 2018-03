Vorwurf der Erpressung: Wie ein EZB-Ratsmitglied lettische Banken geschröpft haben soll

Man könnte jetzt sagen: Wer ist Rimsevics? Warum so viel Brimborium um Bankangelegenheiten im Baltikum? In der Tat wäre all das nicht von erheblichem internationalem Belang – wäre Rimsevics nicht einer der wichtigsten Banker der gesamten Europäischen Union und mit Geheimnissen seines Landes, der Nato und der EU vertraut. Und hätte er sich nicht ab und an mit kremlnahen Russen gezeigt.