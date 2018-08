Vorwurf der Untreue: Anklage gegen Ex-Flexstrom-Chef erhoben

BerlinFünf Jahre nach der Insolvenz des Stromanbieters Flexstrom ist Anklage wegen Untreue gegen den Gründer Robert Mundt erhoben worden. Wie eine Sprecherin der Berliner Strafgerichte am Montag sagte, geht es um Zahlungen an den damaligen Vorstandschef Mundt aus dem Dezember 2012. Das war wenige Monate vor dem Insolvenzantrag. Noch sei die Anklage aber nicht zur Hauptverhandlung zugelassen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ über die Anklage berichtet.