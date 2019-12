Wachstum: Bundesbank halbiert Wachstumsprognose für das nächstes Jahr

Zuletzt stützte vor allem die Binnenwirtschaft die Konjunktur – die auf Exporte ausgerichtete Industrie driftete in eine Flaute. Aus Sicht der Bundesbank wird die Binnennachfrage aber nicht mehr so kräftig wachsen wie in der Hochkonjunktur. Es gebe zudem nach wie vor Risiken. „Es bestehen weiterhin außenwirtschaftliche Gefahrenherde, die den Abschwung der Industrie verschärfen und verlängern können“, erklärte Weidmann.