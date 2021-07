Wachstum: Italiens Notenbank erwartet dieses Jahr 5,1 Prozent Wirtschaftswachstum

Nach dem stärksten Wirtschaftseinbruch der Nachkriegsgeschichte wird Italiens Wirtschaft dieses und nächstes Jahr nach Schätzungen der Banca d'Italia wieder kräftig wachsen. Für 2021 sei mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 5,1 Prozent zu rechnen und für 2022 mit einem Plus von 4,4 Prozent, teilte die Notenbank am Freitag in Rom mit.