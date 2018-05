„Wachstumskurs fortgesetzt“: Commerzbank verkündet guten Start ins Jahr – und plant Dividendenzahlung

Der 73-jährige Müller hat die Commerzbank über Jahrzehnte geprägt. Angefangen hatte der gelernte Bankkaufmann 1966 in der Düsseldorfer Filiale. 1990 diente er sich in den Vorstand hoch, dem er 18 Jahre lang angehörte. Seit 2008 sitzt er dem Aufsichtsrat vor. Seine Nachfolge soll der ehemalige Risikovorstand Stefan Schmittmann antreten, den die Aktionäre auf der Hauptversammlung in das Kontrollgremium wählen sollen.