Wachstumsprognose: EZB-Experten kippen Wachstumsprognose für Euro-Raum

Experten der EZB-Geldpolitik haben wegen der zweiten Corona-Welle ihre Prognose für das Wachstum der Euro-Zone in diesem Jahr gesenkt. Die Volkswirte erwarten für 2021 jetzt nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 4,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Freitag in Frankfurt mitteilte.