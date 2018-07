Währungsbehörde: Bundesbank pocht auf Kapitalschlüssel bei EZB-Anleihekäufen

Wie Reuters unlängst unter Berufung auf Insider berichtete, gibt es in der Europäischen Zentralbank (EZB) Überlegungen, die Erlöse aus fällig werdenden Titeln, die im Rahmen des billionenschweren Anleihen-Kaufprogramms erworben wurden, etwas stärker in langlaufende Papiere wieder anzulegen. So sollen die langfristigen Zinsen am Markt, die als Richtschnur für Kredite und Hypotheken dienen, niedrig gehalten werden.