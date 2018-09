Währungshüter: IWF-Chefin sieht Argentinien-Gespräche „vor der Ziellinie“

Mitten in den Verhandlungen war am Dienstag der erst seit Juni amtierende Zentralbank-Präsident Luis Caputo zurückgetreten. In einer Erklärung der Notenbank wurden dafür persönliche Gründe angeführt. In Medienberichten war zuletzt von wachsenden Spannungen zwischen Wirtschaftsminister Nicolas Dujovne und Caputo die Rede.